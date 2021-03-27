Колишня дівчина відомого музиканта Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly), Instagram-блогерка Соммер Рей заявила, що він зраджував її з акторкою Меган Фокс.

Про це вона заявила у новому випуску подкасту Impaulsive.

Зокрема, дівчина поскаржилася, що Бейкер почав стосунки з Фокс, не завершивши роман з нею. За її словами, Рей та Бейкер зустрічалися у той час, коли відбувалося знімання стрічки “Північ на злаковому полі”, де музикант познайомився з Меган Фокс.

Соммер зізналася, що їхні стосунки з Бейкером розвивалися поступово. У них навіть не було інтимних стосунків.

“Я зустрічалася з Колсоном, але ніколи не займалася з ним сексом. Я змушую хлопців чекати щонайменше три місяці, тому що я повинна переконатися, що ця людина добре до мене відноситься. Колсон так і не пройшов випробування”, – сказала Соммер.

Дівчина почала підозрювати про зраду, коли замість неї у кліпі коханого на трек Bloody Valentine запросили зніматися Меган Фокс.

“Я весь час чекала на нього в готелі, поки вони знімалися разом. І я ніколи не думала, що між ними щось є. Я думала, вона старша, у неї є чоловік і діти й все в цьому роді”, – сказала дівчина.

Однак дівчина пожартувала, що розуміє Колсона – якби вона була на його місці, то теж зрадила б його з Меган Фокс.

У грудні минулого року інсайдери говорили, що весілля Меган і Колсона не змусить себе довго чекати.

“Келлі бачить своєю дружиною лише Фокс. Їх друзі обов’язково побачать, що наступного року вони поберуться”, – зазначали вони.