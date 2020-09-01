Про це пише портал Comic Book.

Офіційної версії, чому Олсен видалила акаунт, немає. Але за чутками, зірку кіновсесвіту Marvel зацькували через смерть виконавця ролі “Чорної Пантери” Чедвіка Боузмана. Припускається, що вона не висловила співчуття на адресу Боузмана.

При цьому, за даними порталу, актриса і раніше рідко викладала пости і періодично залишала Instagram.