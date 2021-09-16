Елтон Джон отримав серйозну травму стегна, через що змушений перенести європейський тур

Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.

“Наприкінці літа я безглуздо впав на тверду поверхню і відтоді відчуваю сильний біль і дискомфорт у стегні. Попри інтенсивне фізіотерапевтичне і спеціалізоване лікування, біль продовжує посилюватися та ускладнює рух. Мені порадили якомога швидше зробити операцію, щоб повернутися в колишню фізичну форму і переконатися, що немає довгострокових ускладнень”, – зазначив Джон.

Він додав, що вирушить у турне, про яке було оголошено ще у 2018 році, після одужання.

“Я знаю, наскільки терплячими були мої неймовірні фанати відтоді, як COVID припинив гастролі торік, і мені боляче змушувати вас чекати довше. Я обіцяю вам – шоу повернуться наступного року, і я подбаю про те, щоб вони були того варті”, – резюмував співак.

Important update on my Farewell Yellow Brick Road Tour.#EltonFarewellTour pic.twitter.com/qyPY2H0t9k — Elton John (@eltonofficial) September 16, 2021