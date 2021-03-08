Про це повідомляють #Букви. 

Новий трек виконавця Tone Deaf увійшов до альбому репера 2020 року “Music to be Murded By — Side B”. Він є відповіддю на хвилю критики на адресу Емінема, що прокотилася TikTok.

Так, в лютому користувачі соцмережі згадували про хіт виконавця Love the Way You Lie 2010 року, записаний разом з Ріанною. Текст цієї пісні засудили, сприйнявши як пропаганду токсичних стосунків та домашнього насильства.

Зокрема, одна користувачка, що тепер видалила свій профіль в TikTok, закликала позбавити репера підтримки та публічно засудити.

На захист виконавця стали його фанати, які натомість піддали осуду так зване покоління Z (ті, хто народився у 1997-2010 роках), яке й критикувало Емінема.

В новому треці Емінем відповідає на спроби піддати його “скасуванню” (йдеться про культуру скасування, англ. cancel culture, форма остракізму — ред.):

“Я не розумію жодного вашого слова (я глухий).

Я думаю, що так хочу залишатися (я глухий).

Я не зупинюся навіть коли моє волосся посивіє (я глухий).

Тому що вони не зупиняться, поки не скасують мене”.