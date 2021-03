Про це повідомляють #Букви.

Новий трек виконавця Tone Deaf увійшов до альбому репера 2020 року “Music to be Murded By — Side B”. Він є відповіддю на хвилю критики на адресу Емінема, що прокотилася TikTok.

Так, в лютому користувачі соцмережі згадували про хіт виконавця Love the Way You Lie 2010 року, записаний разом з Ріанною. Текст цієї пісні засудили, сприйнявши як пропаганду токсичних стосунків та домашнього насильства.

Зокрема, одна користувачка, що тепер видалила свій профіль в TikTok, закликала позбавити репера підтримки та публічно засудити.

На захист виконавця стали його фанати, які натомість піддали осуду так зване покоління Z (ті, хто народився у 1997-2010 роках), яке й критикувало Емінема.

Hey @Eminem some child is trying to cancel you on tiktok…I say trying cause I know damn well no one can cancel a Rap God…please just end my generation. If it worth your time 😩 been a fan of yours since I was 5 and my brother would blast your music on the pic.twitter.com/qneTuhqaIc

— Kim (@CryBabyKim98) February 26, 2021