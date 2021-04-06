Ювелірна компанія Fabergé створила дорогоцінний драконівське яйце з "Гри престолів" на честь 10-річного ювілею франшизи.

Про це повідомляє провідний американський журнал The Hollywood Reporter.

Дизайн яйця розробили провідний дизайнер Fabergé Лійса Таллгрен і художниця по костюмах “Ігри престолів” Мішель Клептон. Його вартість складе 2,2 млн доларів.

Зовнішній вигляд яйця фіолетовий, синій, червоний і сріблястий з алмазними вставками. Внутрішня частина буквально рубіново-червона, з крилатим драконом і мініатюрною версією корони, яка була б подарована Дейенеріс, якби вона займала Залізний трон.