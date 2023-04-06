Повнометражний документальний фільм "20 днів у Маріуполі" українського журналіста, письменника та режисера Мстислава Чернова став одним із переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді.

Про це сповіщає Vogue.

Як повідомляється, стрічка про блокаду Маріуполя і злочини росіян стала лауреатом в номінації Standing Up, у якій представлені фільми про важливі суспільні події, активізм та боротьбу за справедливість.

Зазначено, що це вже друга американська премія кінострічки Чернова — у січні 2023 року “20 днів у Маріуполі” отримав Приз глядачів (Audience Award) на найбільшому в США фестивалі незалежного кіно “Санденс”.

Крім того, стрічка здобула премію Cinema for Peace (Берлін, Німеччина) в категорії “Найкращий документальний фільм”. Ще фільм отримав дві нагороди журналістської премії Royal Television Society 2023 (Велика Британія) в номінаціях “Висвітлення міжнародних новин” і “Ексклюзив року”, а персонально Мстислав Чернов — у номінації “Оператор року”.

Наголошено, що “20 днів у Маріуполі”, створений Черновим, Associated Press і Frontline, розповідає, як Маріуполь переживав перші тижні російського вторгнення. Чернов разом із фотографом Євгеном Малолєткою і продюсеркою Василісою Степаненко прибули в Маріуполь 24 лютого за годину до початку вторгнення. Вони фіксували все, що відбувається в місті, зокрема гуманітарну катастрофу, викликану облогою, масові поховання мирних мешканців, злочини російських військ, роботу лікарів, першими показали світу наслідки бомбардування пологового будинку №3.

“Нагорода кінофестивалю в Клівленді означає, що історія українців, історія опору, трагедій та болю не залишає байдужим нікого у світі. Мета цього фільму — продовжувати нагадувати людям по всьому світу, якими жертвами дістається українцям кожен день цієї титанічної боротьби із загарбниками”, – прокоментував Чернов.

Відзначається, що європейська прем’єра стрічки пройшла на Копенгагенському фестивалі документального кіно CPH:DOX. За словами Чернова, фільм планують показати на найбільшому в Північній Америці фестивалі документального кіно Hot Docs (Канада) та Міжнародному фестивалі документальних фільмів Doc Aviv (Ізраїль). В кінотеатрах США “20 днів у Маріуполі” можна буде побачити вже у липні цього року, а українська прем’єра відбудеться влітку.