Рейтинг опубліковано на сайті видання.
Зазначається, що в цілому 100 знаменитостей, які включені в топ, заробили $6,1 млрд до сплати податків і зборів – це на 200 млн менше відповідної суми в минулому році.
Перше місце в рейтингу займає модель Кайлі Дженнер, яку журнал напередодні позбавив статусу наймолодшої мільярдерки світу. За рік дохід її склав 590 мільйонів доларів.
На другому місці розташувався чоловік Кім Кардашьян – репер Каньє Уест, який за рік заробив $170 мільйонів. Головним джерелом доходу репера стала угода зі спортивним гігантом Adidas.
На третьому місці опинився тенісист Роджер Федерер, якому вдалося заробити за рік $106,3 мільйонів.
Топ-10 рейтингу найбільш високооплачуваних зірок:
Модель Кайлі Дженнер – $590 млн;
Репер Каньє Вест – $170 млн;
Тенісист Роджер Федерер – $106,3 млн;
Футболіст Кріштіану Роналду – $105 млн;
Футболіст Ліонель Мессі – $104 млн;
Режисер, актор Тайлер Перрі – $97 млн;
Футболіст Неймар – $95,5 млн;
Гуморист, теле- і радіоведучий Говард Стерн – $90 млн;
Баскетболіст Леброн Джеймс – $88,2 млн;
Актор Дуейн Джонсон – $87,5 млн.
- Американський журнал Forbes, який в березні минулого року оголосив зірку реаліті-шоу Кайлі Дженнер наймолодшим мільярдером в світі, що досяг успіху самостійно, переглянув свою оцінку, знизивши її розмір з мільярда доларів до 900 мільйонів.