Журнал Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних зірок 2020 року.

Рейтинг опубліковано на сайті видання.

Зазначається, що в цілому 100 знаменитостей, які включені в топ, заробили $6,1 млрд до сплати податків і зборів – це на 200 млн менше відповідної суми в минулому році.

Перше місце в рейтингу займає модель Кайлі Дженнер, яку журнал напередодні позбавив статусу наймолодшої мільярдерки світу. За рік дохід її склав 590 мільйонів доларів.

На другому місці розташувався чоловік Кім Кардашьян – репер Каньє Уест, який за рік заробив $170 мільйонів. Головним джерелом доходу репера стала угода зі спортивним гігантом Adidas.

На третьому місці опинився тенісист Роджер Федерер, якому вдалося заробити за рік $106,3 мільйонів.

Топ-10 рейтингу найбільш високооплачуваних зірок:

Модель Кайлі Дженнер – $590 млн;

Репер Каньє Вест – $170 млн;

Тенісист Роджер Федерер – $106,3 млн;

Футболіст Кріштіану Роналду – $105 млн;

Футболіст Ліонель Мессі – $104 млн;

Режисер, актор Тайлер Перрі – $97 млн;

Футболіст Неймар – $95,5 млн;

Гуморист, теле- і радіоведучий Говард Стерн – $90 млн;

Баскетболіст Леброн Джеймс – $88,2 млн;

Актор Дуейн Джонсон – $87,5 млн.