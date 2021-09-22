Бренд Кім Кардаш'ян — SKIMS випустив нову колекцію спідньої білизни з бавовни. Для лукбуку нової колекції знімалися сестра власниці бренду Кортні Кардаш'ян та її подруга — акторка Меган Фокс.

Фотографії опубліковані на сторінках SKIMS, Кім та Кортні Кардаш’ян і Меган Фокс в Instagram.

Нова колекція, до якої увійшли труси з високою посадкою, бралети та бра на тонких бретельках, кроп-топи, труси-боксери, укорочені та звичайні легінси, футболки та багато іншого, представлена в широкій палітрі кольорів (деякі моделі доступні у білому на чорному кольорах, інші — одразу у 12-и пастельних відтінках).

Примітно, що товари на сайті ілюструють світлини із моделями різної статури.

Деякі чорні та білі комплекти приміряли на собі 42-річна Кортні Кардаш’ян і 35-річна Меган Фокс. Їхні фотосесія сукупно за кілька годин зібрала понад 10 млн вподобань і за настроєм відповідала опису колекції на сайті SKIMS:

“Інноваційні тканини та найсексуальніші фасони. Ось так ми робимо з бавовни”.

Кортні, мати двох синів та дочки, і Меган, мати трьох хлопчиків, обіймалися, позували разом та годували одна одну на камеру фруктами.

На одному з кадрів Меган, відкрита бісексуалка, нібито цілує Кортні.

Найбільш відверті світлини з фотосесії для бренду опублікувала Меган Фокс. На кадрах моделі позують топлес.

Примітно, що останнім часом Меган та Кортні підтримують дружні стосунки. Обидві вступили в романтичні стосунки з музикантами (Machine Gun Kelly і Travis Barker), які також дружать.

Нещодавно вони публікували парні фото із поцілунками у вбиральні.