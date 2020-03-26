Про це редакція журналу повідомила в Instagram.
“Дякуємо. Медсестри, лікарі, санітарки … наші герої”, – пишеться на обкладінці журналу, на якій, до речі, зображені карикатури медпрацівників у масках.
Варто зазначити, що в світі новим коронавірусів захворіло вже понад 472 790 осіб, з них 21 313 померли, а більше 114 911 осіб вдалося вилікувати. Серед хворих є і медпрацівники.
- По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.