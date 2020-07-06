Про це повідомили в офіційному Twitter-акаунті групи.

“Том Мейган йде з Kasabian за взаємною згодою. Том боровся з особистими проблемами, які впливали на його поведінку протягом досить довгого часу, і тепер хоче зосередити всі свої сили на тому, щоб повернути своє життя в потрібне русло. Ми не будемо коментувати більше”, — оголосили музиканти в понеділок, 6 липня.

Том Мейган був одним із засновників колективу і незмінним його вокалістом.

Нагадаємо, Kasabian — британська рок-група, утворена в 1997 році. До складу групи до теперішнього часу входили вокаліст Том Мейган, гітарист і вокаліст Серджіо Піццорно, бас-гітарист Кріс Едвардс і барабанщик Ян Метьюз. Хто замінить Мейгана наразі невідомо.

За 23 роки існування Kasabian випустили шість студійних альбомів — Kasabian (2004), Empire (2006), West Ryder Pauper Lunatic Asylum (2009), Velociraptor! (2011), 48:13 (2014 року) і For Crying Out Loud (2017).

У 2010 і 2014 роках Kasabian виграли премію Q Awards в номінації “Найкраща група сучасності”, а також премію Q Awards в номінації “Найкращий живий виступ” в 2014 році та нагороду NME Awards в номінації “Найкраща концертна група” в 2007 році.