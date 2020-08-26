Півзахисник збірної України з футболу Олександр Зінченко і телеведуча Влада Седан одружилися в День Незалежності, 24 серпня.

Святкування відбулося в заміському ресторані біля Конча-Заспи (Київ).

Офіційно, пара розписалася в Лондоні ще в березні, а тепер вони влаштували весільну церемонії і святкову вечірку.

На весілля до футболіста прийшов весь тренерський склад збірної, в тому числі Андрій Шевечнко.

Також на вечірку запросили родичів і близьких друзів молодят.

Розважали гостей на весіллі співак Дан Балан, а також Діма Монатік і Віра Брежнєва.