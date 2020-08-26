Святкування відбулося в заміському ресторані біля Конча-Заспи (Київ).
Офіційно, пара розписалася в Лондоні ще в березні, а тепер вони влаштували весільну церемонії і святкову вечірку.
На весілля до футболіста прийшов весь тренерський склад збірної, в тому числі Андрій Шевечнко.
Також на вечірку запросили родичів і близьких друзів молодят.
Розважали гостей на весіллі співак Дан Балан, а також Діма Монатік і Віра Брежнєва.
- 7 серпня стало відомо, що український футболіст, захисник і півзахисник англійського клубу “Манчестер Сіті” та національної збірної України Олександр Зінченко і тележурналістка Влада Седан одружилися.