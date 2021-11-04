Про це повідомляє американське видання Deadline із посиланням на джерела.
Наразі компанія знаходиться на фінальній стадії переговорів із зіркою “Диво-жінки“.
Образ Білосніжки на екрані втілить Рейчел Зеглер. Режисерське крісло займе Марк Вебб, а продюсером проєкту стане Марк Платт.
Очікується, що виробництво стрічки розпочнеться у 2022 році.
Оригінальний мультфільм “Білосніжка та сім гномів“, заснований на казці братів Грімм, був випущений у 1938 році. Це був перший анімаційний фільм Disney, який мав величезний успіх для студії. Інсайдери кажуть, що фільм із живими акторами розширить історію та музику оригіналу.
- Влітку ізраїльська акторка, виконавиця ролі “Диво-жінки” Галь Гадот народила третю дочку.