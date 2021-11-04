Голлівудська акторка Галь Гадот зіграє Злу королеву в ігровому римейку культового мультфільму “Білосніжка та сім гномів“ від Disney.

Про це повідомляє американське видання Deadline із посиланням на джерела.

Наразі компанія знаходиться на фінальній стадії переговорів із зіркою “Диво-жінки“.

Образ Білосніжки на екрані втілить Рейчел Зеглер. Режисерське крісло займе Марк Вебб, а продюсером проєкту стане Марк Платт.

Очікується, що виробництво стрічки розпочнеться у 2022 році.

Оригінальний мультфільм “Білосніжка та сім гномів“, заснований на казці братів Грімм, був випущений у 1938 році. Це був перший анімаційний фільм Disney, який мав величезний успіх для студії. Інсайдери кажуть, що фільм із живими акторами розширить історію та музику оригіналу.