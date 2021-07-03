78-річного голлівудського актора Гаррісона Форда помітили в лондонському районі Мейфер. Він гуляв з пов'язкою на правій руці після того, як отримав травму руки під час знімання фільму "Індіана Джонс - 5".

Про це повідомляє видання People.

Актор був у темно-синьому светрі, сірих штанах та чорній масці на обличчі.

“Під час репетиції сцени бійки Гаррісон Форд отримав травму плеча… Триває процес реабілітації та лікування, а графік фільмування змінять за потреби найближчими тижнями”, – пояснили в компанії.

Режисер Джеймс Менгольд продовжить знімання фільму, коли закінчиться реабілітація. Реліз заплановано на 29 липня 2022 року.

23 червня стало відомо, що Гаррісон Форд травмувався на знімальному майданчику стрічки “Індіана Джонс 5”. Він отримав травму плеча під час репетиції бою для останнього фільму.

Як відомо, “Індіана Джонс 5″ — майбутній американський художній фільм режисера Джеймса Менголда. Головну роль археолога Індіани Джонса в ньому знову виконає Гаррісон Форд.

Актор дебютував у ролі шукача пригод у 1981 році в кінокартині “Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега” і зіграв у наступних трьох епізодах серії – “Індіана Джонс і храм долі” (1984 рік), “Індіана Джонс і останній хрестовий похід” (1989 рік) та “Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа” (2008 рік).

У п’ятій стрічці також знімаються Фібі Уоллер-Брідж та Мадс Міккельсен.

Прем’єра картини запланована на липень 2022 року.

Варто зазначити, що це не перша травма Гаррісона Форда на знімальному майданчику. Так, у 2014 році він зламав ногу під час знімання стрічки “Зоряні війни: Пробудження Сили” (коли гідравлічні двері “Тисячолітнього сокола” несподівано зачинилися).