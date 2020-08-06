Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

У січні 2012 року в віці 14 років дівчина стала жертвою сексуального насильства на вечірці. Її мати Мелінда Колман розповідала, що знайшла дочку після того, що сталося в одній футболці і трусах на вулиці при мінусовій температурі.

Її справа привернула увагу через те, що з 17-річного підлітка Меттью Барнетта, якого вона звинуватила в згвалтуванні, зняли звинувачення, а саму Дейзі почали цькувати.

У 2016 році на Netflix вийшов документальний фільм “Одрі і Дейзі”, в якому розповідається про знущання, з якими стикаються підлітки. Його друга героїня Одрі Потт також піддавалася цькуванню і наклала на себе руки через кілька місяців після зґвалтування в 2012 році.