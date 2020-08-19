Про це повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що гітарист закінчив Художній коледж Ілінга в Лондоні та в 1987 році вперше показав свої роботи на виставці Art Exchange у Сан-Франциско.

Daily Mail

Daily Mail

На виставці Ронні Вуд  показав і старі роботи, і ті, які створив на самоізоляції.

Зазвичай гітарист зображує колег по групі Rolling Stones або концерти.

Виставка відбудеться в маєтку Ешрідж під Лондоном з 21 по 27 серпня.

Daily Mail

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