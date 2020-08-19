Про це повідомляє Daily Mail.
Повідомляється, що гітарист закінчив Художній коледж Ілінга в Лондоні та в 1987 році вперше показав свої роботи на виставці Art Exchange у Сан-Франциско.
На виставці Ронні Вуд показав і старі роботи, і ті, які створив на самоізоляції.
Зазвичай гітарист зображує колег по групі Rolling Stones або концерти.
Виставка відбудеться в маєтку Ешрідж під Лондоном з 21 по 27 серпня.
- Раніше повідомлялося, що з 20 по 25 серпня відбудеться третій фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage.