Актриса Елізабет Мос, відома завдяки ролі головної героїні в серіалі "Розповідь служниці", зіграє в новому проекті стрімінгової платформи Hulu.

Про це повідомляє Deadline.

У повідомленні сказано, що актриса заснувала власну продюсерську компанію Love & Squalor і уклала контракт з Hulu і студією Fox 21 Television на виробництво серіалу-антології Black Match.

Це буде картина, події якої розгортаються в сучасному Лос-Анджелесі (США). Коли серіал вийде на екран – поки невідомо. Творці повідомили лише про те, що Мосс виконає головну роль.

“Ми хочемо розповідати на великому і малому екранах потужні, видатні історії, які нам здаються інклюзивними і відображають навколишній світ”, – розповіла про новий серіал актриса.

В описі до серіалу зазначено, що це “психосексуальний неонуарний трилер”.

Сценарій до серіалу пише Іен Маккаллох, а режисером картини буде Майк Баркер.