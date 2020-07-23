Про це повідомляє Deadline.
У повідомленні сказано, що актриса заснувала власну продюсерську компанію Love & Squalor і уклала контракт з Hulu і студією Fox 21 Television на виробництво серіалу-антології Black Match.
Це буде картина, події якої розгортаються в сучасному Лос-Анджелесі (США). Коли серіал вийде на екран – поки невідомо. Творці повідомили лише про те, що Мосс виконає головну роль.
“Ми хочемо розповідати на великому і малому екранах потужні, видатні історії, які нам здаються інклюзивними і відображають навколишній світ”, – розповіла про новий серіал актриса.
В описі до серіалу зазначено, що це “психосексуальний неонуарний трилер”.
Сценарій до серіалу пише Іен Маккаллох, а режисером картини буде Майк Баркер.
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