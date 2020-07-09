Про це пише The Hollywood Reporter.
Леслі зіграє героїню на ім’я Райан Уайлдер. Персонаж буде відрізнятися від минулої головної героїні Кейт Кейн за характером.
Продюсер шоу Керолайн Дріс і виконавчий продюсер Грег Берланті вирішили створити нового персонажа, а не шукати когось на заміну Рубі Роуз, яка покинула проєкт після першого сезону.
За словами Дріс, зникнення Кейт Кейн стане однією з загадок другого сезону.
“Я надзвичайно пишаюся тим, що є першою темношкірою акторкою, яка виконає культову роль Бетвумен на телебаченні, і, будучи бісексуальною жінкою, я вважатиму за честь приєднатися до цього революційного шоу, яке стало новаторським для ЛГБТК+ спільноти”, – прокоментувала Леслі нову роль.
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@javicia is Gotham’s new hero. #Batwoman Season 2 is coming in 2021!
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