Про це пише The Hollywood Reporter.

Леслі зіграє героїню на ім’я Райан Уайлдер. Персонаж буде відрізнятися від минулої головної героїні Кейт Кейн за характером.

Продюсер шоу Керолайн Дріс і виконавчий продюсер Грег Берланті вирішили створити нового персонажа, а не шукати когось на заміну Рубі Роуз, яка покинула проєкт після першого сезону.

За словами Дріс, зникнення Кейт Кейн стане однією з загадок другого сезону.

“Я надзвичайно пишаюся тим, що є першою темношкірою акторкою, яка виконає культову роль Бетвумен на телебаченні, і, будучи бісексуальною жінкою, я вважатиму за честь приєднатися до цього революційного шоу, яке стало новаторським для ЛГБТК+ спільноти”, – прокоментувала Леслі нову роль.