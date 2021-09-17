Канадська співачка Граймс розповіла, що її син X AE A-Xii від мільярдера Ілона Маска кличе її на ім’я.

Про це пише видання Just Jared.

За словами Граймс, X AE A-Xii також не називає її мамою.

“Я думаю, що народження дитини стало для мене великим переродженням. Мені дивно говорити про те, що я мати. X AE A-ii говорить “Клер”, але не “мама” … Можливо, він відчуває моє ставлення до слова “мама”, – пояснила вона.

Як відомо, ім’я при народженні Граймс – Клер Буше.

“Я не можу сказати, що мені це не подобається, я поважаю це… Я [просто] не можу ідентифікувати себе з цим, як не дивно“, – додала вона.