Кохана Ілона Маска, співачка Grimes випустила розмальовку з власними малюнками та віршами, написаними штучним інтелектом.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

“Гей, хлопці, моя книжка-розмальовка вже у магазинах”, — написала вона.

Також Grimes оприлюднила серію з 7 фотографій. Серед них — фото самої співачки у вбранні, схожому на шкільну форму, та рожевих колготах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ☘︎𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰࿎ (@grimes)

На сайті магазину Bookshop зазначено, що це перше мистецьке видання музикантки та художниці. Розмальовка отримала назву Miss Information (гра слів: misinformation з англійської “дезінформація”). Вона наразі доступна для замовлення, вартість без знижок — 19,95 долара.

До розмальовки увійшли 16 оригінальних малюнків та вірші, які як зазначається, були написані штучним інтелектом. Деякі зі сторінок розмальовки Grimes продемонструвала у соцмережі: