Хіп-хоп колектив KALUSH представив новий трек і кліп до нього під назвою "*баний вірус".

Відео вже є в YouTube.

“Цей трек присвячується всім, кого торкнулася пандемія, присвячується всім …”, – розповів про нову роботу фронтмен Олег Псюк (Псючий Син).

Сюжет кліпу досить простий. Показано всього одну кімнату, в якій з’являються то Псючий Син, то Килим Мен.

Самоізоляція, виснаженість, напруга і туга — головні меседжі нової роботи KALUSH.

“Ще пів року тому ніхто не міг подумати, що в житті настануть такі зміни. Більшість планів втратили свою актуальність, ми не можемо бачитися з рідними та друзями, а деяких більше ніколи не побачимо”, – зазначили в колективі.

“Вірус”, як і попередні релізи групи, вийшов за підтримки хіп-хоп лейбла Def Jam Recordings.