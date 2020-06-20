Відео вже є в YouTube.
“Цей трек присвячується всім, кого торкнулася пандемія, присвячується всім …”, – розповів про нову роботу фронтмен Олег Псюк (Псючий Син).
Сюжет кліпу досить простий. Показано всього одну кімнату, в якій з’являються то Псючий Син, то Килим Мен.
Самоізоляція, виснаженість, напруга і туга — головні меседжі нової роботи KALUSH.
“Ще пів року тому ніхто не міг подумати, що в житті настануть такі зміни. Більшість планів втратили свою актуальність, ми не можемо бачитися з рідними та друзями, а деяких більше ніколи не побачимо”, – зазначили в колективі.
“Вірус”, як і попередні релізи групи, вийшов за підтримки хіп-хоп лейбла Def Jam Recordings.
- Раніше музиканти легендарного британського рок-гурту Queen і американський співак Адам Ламберт, який виступає з колективом, записали нову версію хіта “We Are The Champions”. Композиція присвячена лікарям і всім, хто бореться з пандемією коронавірусу COVID-19. На перших секундах відео постає панорамне фото центру Києва, зроблене з висоти пташиного польоту.