Модний бренд Gucci пожертвує 500 тисяч доларів на закупівлю та поширення вакцини проти коронавірусу. За ці гроші вакцинують найбільш уразливих людей у всьому світі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відомо, що кошти перерахують ЮНІСЕФ, який підтримує ініціативу ВООЗ з масової вакцинації COVAX та групу GAVI.

“Глобальний рівноправний доступ до вакцини, за допомогою якої будуть захищені медичні працівники й ті, хто наражається на найбільший ризик, – це єдиний спосіб пом’якшити вплив пандемії на здоров’я населення й економіку. Саме для цього створено механізм COVAX”, – зазначили представники бренду.

Зазначимо, що бренд регулярно займається благодійністю у рамках програми #GucciCommunity. Так, для глобальних світових цілей вдалося зібрати вже 100 тисяч доларів.