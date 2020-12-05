Про це повідомляє агентство Reuters.
Відомо, що кошти перерахують ЮНІСЕФ, який підтримує ініціативу ВООЗ з масової вакцинації COVAX та групу GAVI.
“Глобальний рівноправний доступ до вакцини, за допомогою якої будуть захищені медичні працівники й ті, хто наражається на найбільший ризик, – це єдиний спосіб пом’якшити вплив пандемії на здоров’я населення й економіку. Саме для цього створено механізм COVAX”, – зазначили представники бренду.
Зазначимо, що бренд регулярно займається благодійністю у рамках програми #GucciCommunity. Так, для глобальних світових цілей вдалося зібрати вже 100 тисяч доларів.
- Бренд Gucci назвали найпопулярнішим у світі. Наступними в ТОП-3 стали Nike та Off-White. Gucci посів перше місце вперше з другого кварталу 2019 року, коли замінив Off-White на лідерській позиції.