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Зазначається, що альбом вийшов гостросоціальним і частково політичним. Пісні зачіпають теми протестів по всьому світу, глобального потепління, сексизму, руху Black Lives Matter та інших проблем сучасності.

“Ми ніколи не були політичною групою, принаймні в тому, що стосується нашої музики. Але вся ця ситуація за останні чотири роки стала настільки напруженою і всепоглинальною, що було просто важко ігнорувати її”, – сказав бас-гітарист Дюк Еріксон.

Платівка складається з 19 треків, які розділені на два “диска”.

“«No Gods No Masters» – наш сьомий альбом, і ця цифра вплинула на ДНК його змісту: сім чеснот, сім печалей і сім смертних гріхів. Це був наша спроба зрозуміти, наскільки божевільний світ і дивовижний хаос, в якому ми опинилися. Це той запис, який повинні були зробити саме в цей час”, – сказала лідерка групи Ширлі Менсон.

Гурт мріє повернутися на сцену і наживо виконати “No Gods No Masters” під час гастролей по всьому світу.