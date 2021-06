Про це повідомляє портал Variety.

Альбом, анонсований до 10-річчя шоу, відкривається знаменитою піснею “5000 свічок на вітрі” з серії “Бувай, Маленький Себастьян” (“Bye Bye Li’l Sebastian”) і містить безліч інших “фальшивих” пісень, які гурт виконував у ситкомі “Парки та зони відпочинку “.

Платівка вийшла на реальному лейблі DualTone і вигаданому – Entertainment 720, який створив персонаж Азіза Ансарі – Том Хаверфорд.

“The Awesome Album” буде включати гімн грандж-року “The Pit” і заводну “Sex Hair”, яку Mouse Rat виконали на телемарафоні Pawnee Cares в рамках шоу.

Крім музикантів Mouse Rat, в роботі над альбомом також взяли участь Дюк Сільвер (альтер-его героя Ніка Офферман Рона Свонсона), гурт Land Ho! і його фронтмен Скотт Таннер (його роль в серіалі виконував Джефф Твіді).

Отож, трекліст “The Awesome Album”:

01. “5,000 Candles In The Wind (Bye Bye Li’l Sebastian)”

02. “The Pit”

03. “Sex Hair”

04. “Catch Your Dream” (Feat. Duke Silver)

05. “Two Birds Holding Hands”

06. “Ann Song”

07. “The Way You Look Tonight”

08. “Menace Ball”

09. “Remember”

10. “I Get A Kick Out Of You”

11. “Lovely Tonight”

12. “I’ve Got You Under My Skin”

13. “I Only Have Eyes For You”

14. “Pickled Ginger” (Performed By Land Ho!)

15. “Cold Water” (Performed By Land Ho!’s Scott Tanner w/ Dick Silver)

Попри те, що альбом вже готовий, офіційний реліз відбудеться 27 серпня.