Ролик опубліковано в YouTube.

“У мене в родині є ті, хто переміг свою опіоїдну залежність, а деякі до цих пір страждають від неї. На це боляче дивитися. Це пісня смутку, але є і надія. Я переміг свою власну наркоманію, і ми можемо разом боротися з цим і поділитися своїм болем зі світом”, – пояснює Робб з треку.

Варто зазначити, що це перший спільний трек Робба Флінна і Логана Медера.

Сам гурт була заснована в 1991 році.