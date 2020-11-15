Ролик опубліковано в YouTube.
“У мене в родині є ті, хто переміг свою опіоїдну залежність, а деякі до цих пір страждають від неї. На це боляче дивитися. Це пісня смутку, але є і надія. Я переміг свою власну наркоманію, і ми можемо разом боротися з цим і поділитися своїм болем зі світом”, – пояснює Робб з треку.
Варто зазначити, що це перший спільний трек Робба Флінна і Логана Медера.
Сам гурт була заснована в 1991 році.
- Гурт Foo Fighters випустив кліп на пісню Shame Shame. Це перший сингл нового альбому Medicine At Midnight.