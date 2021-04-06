Анонс з’явився на сторінці гурту в Instagram.

“Ми покопирсалися в Radiohead Public Library і знайшли ще кілька концертів із життя, до якого всі ми прагнемо повернутися. Завдяки науці та вакцинам ми на крок ближче до цього”, — зазначили музиканти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Radiohead (@radiohead)

Гурт оголосив, що щоп’ятниці публікуватиме відео з концертів. Перше відео буде опубліковано о 18:00 за Києвом 9 квітня.

Подивитися архівні відео гурту можна буде на офіційному YouTube-каналі гурту.