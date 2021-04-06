Анонс з’явився на сторінці гурту в Instagram.
“Ми покопирсалися в Radiohead Public Library і знайшли ще кілька концертів із життя, до якого всі ми прагнемо повернутися. Завдяки науці та вакцинам ми на крок ближче до цього”, — зазначили музиканти.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Гурт оголосив, що щоп’ятниці публікуватиме відео з концертів. Перше відео буде опубліковано о 18:00 за Києвом 9 квітня.
Подивитися архівні відео гурту можна буде на офіційному YouTube-каналі гурту.
- Нагадаємо, торік в квітні, коли пандемія тільки набирала обертів, гурт так само вирішив порадувати фанатів записами своїх культових концертів.
- В червні учасники Radiohead випустили фірмові пазли з тисячі фрагментів.