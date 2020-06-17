Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу випустила ароматичні свічки під назвою "Пахне як мій оргазм".

Про це повідомляється на сайті бренду Goop, власницею якої є акторка.

У січні 2020 року Пелтроу порадувала фанатів колекцією аромасвічок з квітковим ароматом. Новинка отримала назву “Вона пахне, як моя вагіна”.

За 5 місяців Пелтроу презентувала свічки з не менш яскравою назвою — “Пахне як мій оргазм”.

В описі товару на сайті бренду зазначено, що аромат був створений Пелтроу у співпраці з парфумерною маркою Heretic. Свічки пахнуть грейпфрутом, неролі, ягодами чорної смородини, зеленим чаєм та турецькою трояндою.

“Аромат сексуальний, дивовижний та викликає дике звикання”, — зазначили в Goop.

Придбати таку свічку можна на $75 (близько 2 тисяч гривень).