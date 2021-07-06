Г’ю Джекман натякнув на повернення до ролі Россомахи

Світлини з’явилися в Istagram Stories актора.
Зокрема, Джекман опублікував арт художника BossLogic, який зобразив кігті Росомахи з “Людей Ікс”.
Майже через день актор виклав фотографію з главою Marvel Кевіном Файгом.
Потім актор опублікував співчуття родині режисера і продюсера Річарда Доннера, який помер сьогодні на 92-му році життя. Доннер спродюсував перший фільм “Люди Ікс”, а також “Люди Ікс: Початок. Росомаха”, у якому зіграв Джекман.
Фанати запідозрили, що таким чином Джекман натякнув на повернення до культової ролі.
Нагадаємо, що Джекман попрощався з роллю Росомахи після прем’єри фільму “Логан”. Всі стрічки у франшизі “Людей Ікс” зняла студія Fox, яку згодом купила Disney. Шанувальники актори впевнені, що Marvel і Disney могли домовитися з Джекманом про новий контракт.
- Актор Х’ю Джекман виклав відео, на якому він озвучує свого персонажа в одній зі сцен у фільмі “Логан”. У цьому епізоді Росомаха біжить на допомогу дітям-мутантів, які намагаються сховатися від найманців, які на них полювали.
- Куртка персонажа Росомахи з фільму “Люди Ікс: Дні минулого майбутнього” продається на аукціоні для підтримки Акторського фонду.