Г’ю Джекман натякнув на повернення до ролі Россомахи

Австралійський актор Г’ю Джекман опублікував кілька провокативних кадрів, що натякають на його повернення до ролі Росомахи.

Світлини з’явилися в Istagram Stories актора.

Зокрема, Джекман опублікував арт художника BossLogic, який зобразив кігті Росомахи з “Людей Ікс”.

Майже через день актор виклав фотографію з главою Marvel Кевіном Файгом.

Потім актор опублікував співчуття родині режисера і продюсера Річарда Доннера, який помер сьогодні на 92-му році життя. Доннер спродюсував перший фільм “Люди Ікс”, а також “Люди Ікс: Початок. Росомаха”, у якому зіграв Джекман.

Фанати запідозрили, що таким чином Джекман натякнув на повернення до культової ролі.

Нагадаємо, що Джекман попрощався з роллю Росомахи після прем’єри фільму “Логан”. Всі стрічки у франшизі “Людей Ікс” зняла студія Fox, яку згодом купила Disney. Шанувальники актори впевнені, що Marvel і Disney могли домовитися з Джекманом про новий контракт.