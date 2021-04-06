69-річний колишній продюсер Харві Вайнштейн був засуджений до 23 років ув'язнення в березні 2020 року. Тюремний термін він отримав після звинувачень у сексуальному насильстві і зґвалтуванні. Тепер він оскаржить вирок.

Про це повідомляє Sky News.

Голлівудський продюсер домагається нового судового розгляду, стверджуючи, що суддя в Нью-Йорку відмовив йому в неупередженому журі.

Вайнштейн стверджує, що суддя Джеймс Берк відмовив йому в презумпції невинності, коли дозволив присяжним заслухати свідчення трьох жінок, які стверджували, що колишній кіномагнат напав на них.

Вайнштейн був засуджений за напад на колишню помічницю продюсера Мімі Хейлі і зґвалтування актриси Джесіки Манн. Він заперечує будь-які сексуальні контакти без згоди.

В судовому процесі адвокати Вайнштейна виклали сім підстав для скасування його обвинувального вироку.

Крім апеляції з приводу показань свідків, продюсер скаржився на відмову судді усунути потенційного присяжного засідателя, який написав автобіографічну книгу про “напади чоловіків старшого віку на більш молодих жінок”.

Юристи Вайнштейна також заявляють, що він отримав “суворий і надмірний вирок”.

“Ми подали 166 сторінок клопотання, в якому викладається кілька серйозних помилок, допущених в ході судового розгляду. Ми впевнені, що Апеляційна палата визнає ці помилки досить серйозними, щоб попросити скасувати спроможність обвинувального вироку”, – заявив апеляційний адвокат Вайнштейна Баррі Камінс.

Ще п’ятеро жінок звинувачують Вайнштейна в зґвалтуванні і сексуальному посяганні, і після вироку в Нью-Йорку продюсера судитимуть в Лос-Анджелесі. Якщо його визнають винним, він може отримати до 140 років тюремного ув’язнення.