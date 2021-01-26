Про це повідомляє The Hollywood Reporter, посилаючись на інформацію джерел.

На даний момент проєкт перебуває на ранній стадії розробки.

Зараз HBO Max разом з кіностудією Warner Bros. , що володіє франшизою, шукає сценаристів і обговорює з ними ідеї для нового серіалу. Однак сторони тільки ведуть переговори, ніяких угод не було укладено.

При цьому, наголошується, що у франшизи про Гаррі Поттера складна ситуація з правами. Роулінг має право голосу в усьому, що стосується використання її книг. Крім того, компанія NBCUniversal має права на трансляцію фільмів та іншого контенту, пов’язаного зі світом Гаррі Поттера.