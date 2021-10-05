Ролик опубліковано на YouTube-каналі HBO.
Події в серіалі розгорнуться за 200 років до фіналу “Гри престолів”. Шоу з десяти серій стартує на HBO Max у 2022 році.
“Дім дракона” описує початок кінця Дому Таргарієнів і події, що призвели до громадянської війни, відомої як танець Драконів.
Однохвилинний трейлер дає фанатам можливість вперше поглянути на кількох персонажів серіалу, в тому числі Метта Сміта в ролі принца Деймона Таргарієна, Емму Д’Арсі в ролі принцеси Рейнір Таргаріен і Олівію Кук в ролі Еліс Хайтауер.
- Раніше повідомлялось, що стрімінговий сервіс HBO Max розробляє три анімаційні шоу за мотивами культового серіалу “Гра престолів”.