Американська телевізійна мережа HBO презентувала дебютний тизер-трейлер серіалу "Дім Дракона", який є приквелом до "Гри престолів".

Ролик опубліковано на YouTube-каналі HBO.

Події в серіалі розгорнуться за 200 років до фіналу “Гри престолів”. Шоу з десяти серій стартує на HBO Max у 2022 році.

“Дім дракона” описує початок кінця Дому Таргарієнів і події, що призвели до громадянської війни, відомої як танець Драконів.

Однохвилинний трейлер дає фанатам можливість вперше поглянути на кількох персонажів серіалу, в тому числі Метта Сміта в ролі принца Деймона Таргарієна, Емму Д’Арсі в ролі принцеси Рейнір Таргаріен і Олівію Кук в ролі Еліс Хайтауер.