Про це повідомляється на сайті телеканалу.
Документальна стрічка знята режисером Джеймі Робертсом. Редакцією займався Вілл Грейберн, виконавчим директором був Ден Рід. Фільм готували у співпраці з британською телерадіокомпанією BBC.
У стрічці обіцяють зосередитися на подіях дня штурму Капітолія США 6 січня 2020 року, коли тисячі американських громадян зі всієї країни зібралися у Вашингтоні, щоб протестувати проти результатів президентських виборів 2020 року, та з наміром зірвати оголошення перемоги Джо Байдена.
Також обіцяють показати “ніколи раніше не бачені кадри та яскраві розповіді від законодавців, співробітників, поліціянтів, протестувальників та учасників заворушень”.
“Чотири години у Капітолії” представить нефільтрований погляд на повстання, що є одночасно інтимним спогадом, але й яскравим нагадуванням про ширші наслідки подій того безпрецедентного дня, який закінчився смертю п’яти людей та пораненням понад 140 поліцейських офіцерів”, — йдеться в анонсі.
Прем’єра стрічки відбудеться 20 жовтня.
- Від подій 6 січня, коли прихильники 45-го президента США намагалися взяти штурмом Капітолій, минуло понад 9 місяців. За цей час кількість справ проти порушників лише збільшується, а рішень досі немає.
- Раніше у вересні стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір оприлюднити інформацію та документи стосовно штурму Капітолія, який відбувся 6 січня, а також — дій 45-го американського лідера Дональда Трампа того дня.