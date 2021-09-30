Американський канал HBO випустить документальний фільм "Чотири години у Капітолії", присвячений штурму будівлі Капітолія США 6 січня.

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Документальна стрічка знята режисером Джеймі Робертсом. Редакцією займався Вілл Грейберн, виконавчим директором був Ден Рід. Фільм готували у співпраці з британською телерадіокомпанією BBC.

У стрічці обіцяють зосередитися на подіях дня штурму Капітолія США 6 січня 2020 року, коли тисячі американських громадян зі всієї країни зібралися у Вашингтоні, щоб протестувати проти результатів президентських виборів 2020 року, та з наміром зірвати оголошення перемоги Джо Байдена.

Також обіцяють показати “ніколи раніше не бачені кадри та яскраві розповіді від законодавців, співробітників, поліціянтів, протестувальників та учасників заворушень”.

“Чотири години у Капітолії” представить нефільтрований погляд на повстання, що є одночасно інтимним спогадом, але й яскравим нагадуванням про ширші наслідки подій того безпрецедентного дня, який закінчився смертю п’яти людей та пораненням понад 140 поліцейських офіцерів”, — йдеться в анонсі.

Прем’єра стрічки відбудеться 20 жовтня.