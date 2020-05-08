Про це він написав в Instagram.
“Санітарні працівники завжди були невід’ємною частиною добробуту нашого повсякденного життя, але історично так склалося, що вони ніколи не отримували належної поваги або визнання за свій внесок, як працівники життєво важливих сфер суспільства. Фонд Foundation for NY’s Strongest був створений в 2016 році завдяки спільним зусиллям мене та DSNY щодо прославляння працівників, що ставлять під загрозу своє життя. У відповідь на незабезпечення необхідними засобами захисту працівників через COVID-19, я зв’язався з Раяном Кілі, креативним директором Covalent Clean, що б пожертвувати 40 галонів (151 л) дезинфікуючого засобу для рук санітарним працівникам Нью-Йорка”, – написав Херон Престон.
А ще він висловив підтримку всім санітарним працівникам, співробітникам служб швидкої допомоги та працівникам охорони здоров’я.
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Sanitation workers have always been integral to the well being of our daily lives, yet historically have never received the same respect or recognition for their contributions as essential workers to society. The Foundation for NY’s Strongest was established in 2016 through the combined efforts of myself and the DSNY to further their waste goals and celebrate the workers who put their lives on the line. In response to a shortage of their supplies due to COVID-19, I linked up with @RyanKeeley, creative director of Covalent Clean, to donate 40 gallons of hand sanitizer to NYC’s front-line sanitation workers. I am still so proud to be a partner to them and thankful to my friends who have been joining us to show them our appreciation. To all of the sanitation workers, first responders & health care workers out there, I want to say thank you for being there for us. We are here for you too. @nycsanitation @strongestnyc
- Американська компанія Nike, що спеціалізується на спортивному одязі, пожертвує 140 тисяч одиниць взуття, одягу та обладнання медичним працівникам, які займаються боротьбою з пандемією коронавірусу.