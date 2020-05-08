Американський дизайнер одягу Херон Престон домовився з компанією Covalent Clean про постачання більше 150 літрів санітайзеру для санітарних працівників Нью-Йорка.

Про це він написав в Instagram.

“Санітарні працівники завжди були невід’ємною частиною добробуту нашого повсякденного життя, але історично так склалося, що вони ніколи не отримували належної поваги або визнання за свій внесок, як працівники життєво важливих сфер суспільства. Фонд Foundation for NY’s Strongest був створений в 2016 році завдяки спільним зусиллям мене та DSNY щодо прославляння працівників, що ставлять під загрозу своє життя. У відповідь на незабезпечення необхідними засобами захисту працівників через COVID-19, я зв’язався з Раяном Кілі, креативним директором Covalent Clean, що б пожертвувати 40 галонів (151 л) дезинфікуючого засобу для рук санітарним працівникам Нью-Йорка”, – написав Херон Престон.

А ще він висловив підтримку всім санітарним працівникам, співробітникам служб швидкої допомоги та працівникам охорони здоров’я.