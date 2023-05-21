Гітару фронтмена гурту Nirvana Курта Кобейна продали на аукціоні майже за 600 тисяч доларів. Особливістю інструмента було те, що артист розбив його на сцені під час концерту.

Джерело: ВВС.

В аукціонному домі Julien’s Auctions очікували, шо гітара Fender Stratocaster буде продана близько за 60 тисяч доларів. Утім його придбали за 595 тисяч доларів. Покупець залишився анонімним.

Фронтмен Nirvana розбив гітару, коли гурт працював над своїм хітовим альбомом Nevermind на початку 1990-х. Інструмент пізніше забрали, але на ньому вже не можна було грати.

Музичний інструмент був підписаний усіма трьома учасниками гурту.

“Курт Кобейн, коли він був на сцені, коли грав, він був машиною. Ця людина була зла, і ви могли відчувати це на сцені. І ви відчували це по тому, як він поводився зі своїми інструментами”, — поділився Коді Фредерік із Julien’s Auctions.

Довідка. Курт Кобейн боровся із залежністю від психоактивних речовин та депресією. Ще у нього була дружина Кортні Лав та донька Френсіс Бін Кобейн. Артист покінчив життя самогубством у квітні 1994 року.