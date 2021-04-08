Кілька днів тому у соцмережі потрапив невідретушований знімок 36-річної зірки реаліті Хлої Кардашьян. Це сталося через помилку асистента зірки. Хлої це не сподобалося і вона звернулася до помічників зробити все можливе, аби фотографію видалити з просторів Інтернету.

Про це повідомляє видання BuzzFeed.

Варто відзначити, що кілька акаунтів в соціальних мережах зіткнулися з загрозою судового позову, якщо вони не видалять фотографію.

“Фотографія, опублікована на цьому тижні, прекрасна. Це я і моє тіло, невідретушоване і невідфільтроване. Але я все своє життя боролася за зображення свого тіла. І коли хтось робить вашу фотографію, яка вам не лестить, яка зроблена при поганому освітленні або не вказує ваше тіло таким, яке воно є, після того, як ви ретельно над ним працювали, а потім ділиться нею зі світом, ви повинні мати повне право просити, щоб її видалили – незалежно від того, хто ви є”, – написала Хлоя в Instagram.

За її словами, “практично нестерпно намагатися відповідати неймовірним стандартам, які громадськість встановила для мене”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Khloé Kardashian (@khloekardashian)



Хлоя Кардашьян зізналася, що любить фільтри, хороше освітлення і ретушувати знімки. Вона сказала, що її вибір, і ніхто не має права її за це засуджувати.

А ще зірка опублікувала відео в Instagram, на якому продемонструвала свою фігуру без фотошопу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Khloé Kardashian (@khloekardashian)



и