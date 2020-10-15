Про це пише Deadline.
Сценарієм фільму під назвою “Kitbag” (Кітбег) займеться Девід Скарпа, який працював над стрічкою Скотта “Всі гроші світу”. Продюсерами фільму виступлять сам Скотт і Кевін Уолш.
Зазначається, що назва фільму походить від приказки: “У речмішку кожного солдата захований генеральський посох”.
Стрічка являє собою оригінальний і особистий погляд на історію Наполеона і його становлення як імператор.
- Актор Гоакін Фенікс отримав “Оскар” за головну роль у стрічці, до того ж фільм отримав головний приз Венеціанського кінофестивалю та ще ряд престижних кінопремій.