Про це пише Deadline.

Сценарієм фільму під назвою “Kitbag” (Кітбег) займеться Девід Скарпа, який працював над стрічкою Скотта “Всі гроші світу”. Продюсерами фільму виступлять сам Скотт і Кевін Уолш.

Зазначається, що назва фільму походить від приказки: “У речмішку кожного солдата захований генеральський посох”.

Стрічка являє собою оригінальний і особистий погляд на історію Наполеона і його становлення як імператор.