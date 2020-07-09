Про це повідомляє IGN.
Хоррор “Хелловін вбиває” з’явиться в прокаті в жовтні 2021 роки (замість жовтня 2020), а продовження – “Хелловін закінчується” – в 2022 році.
Уточнюється, що в жовтні 2020 вийде інший фільм жахів – “Кендімен”. Його прокат змістили всього на місяць.
Хоррори “Хелловін вбиває” і “Хелловін закінчується” стали продовженням фільму “Хелловін” – першого фільму трилогії, заснованого на оригінальній стрічці 1978 року Джона Карпентера.
- Раніше повідомлялося, що актор і режисер Сільвестр Сталлоне розповів про роботу над режисерською версією четвертої частини фільму про боксера Роккі Бальбоа.