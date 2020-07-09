Студія Universal на рік пізніше випустить фільми жахів режисера Девіда Гордона Гріна з трилогії "Хелловін вбиває" і "Хелловін закінчується".

Про це повідомляє IGN.

Хоррор “Хелловін вбиває” з’явиться в прокаті в жовтні 2021 роки (замість жовтня 2020), а продовження – “Хелловін закінчується” – в 2022 році.

Уточнюється, що в жовтні 2020 вийде інший фільм жахів – “Кендімен”. Його прокат змістили всього на місяць.

Хоррори “Хелловін вбиває” і “Хелловін закінчується” стали продовженням фільму “Хелловін” – першого фільму трилогії, заснованого на оригінальній стрічці 1978 року Джона Карпентера.