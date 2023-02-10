Український гурт "Антитіла" випустив новий кліп, який було знято на передовій російсько-української війни, у місті Бахмут на Донеччині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці колективу.

Нове відео гурту на пісню “Фортеця Бахмут” було знято на передовій в однойменному місті на Донеччині.

“У кадрі – справжні військові й реальна, не постановочна робота української артилерії по ворожих цілях у найгарячішій точці світу сьогодні – місті Бахмут”, – зазначив гурт.

Для знімання відео гурт “Антитіла” прибув на передову, де вони три доби провели разом з гаубичним розрахунком, щоб зняти нове мотивуюче відео для всіх українських військових.

“Бахмут став одним із символів цієї війни. І пісня і кліп присвячені всім Збройним силам України і всьому українському народу, який чинить шалений опір російським окупантам. Зйомки були погоджені, скоординовані і підтримані командуванням сухопутних військ Збройних Сил України”, – наголосили у гурті.

Ідея кліпу у тому, що на снарядах, які ЗСУ випускали по ворогу, були написані слова із пісні. Таким чином, пояснив гурт, росіян у буквальному сенсі знищують цими словами.

“Майже три доби при мінусовій температурі та за несприятливих погодних умов, тривали зйомки відеороботи “Фортеця Бахмут” на справжніх позиціях під час виконання бойових завдань під Бахмутом. Під наглядом ворожих розвідувальних апаратів, БПЛА та постійною загрозою влучання по позиціям ворожими касетними снарядами, ланцетами, в наслідок контр-батарейної боротьби ворога”, – зазначили учасники гурту.

На відео “Антитіла” можна побачити бойовий підрозділ 59 гаубичного артдивізіону 45 окремої артилерійської бригади.

Також зазначається. що у кліпі реальні влучання по реальних ворожих цілях (скупчення техніки, БК ворога) з потужної гармати, яку надали наші партнери, М777.

“Ми довго шукали ідею кліпу. Було багато вартісних, але, на жаль, в умовах війни втілити їх було неможливо. Тож ми обговорювали з друзями альтернативні варіанти, зрештою, основа майбутнього сценарію була запропонована режисером Кадімом Тарасовим. Віктор Скуратовський, Сергій Вусик спільно з музикантами гурту у єдиній творчій команді спільно допрацювали сценарій та втілили його в життя. Синхрони ми знімали вже в Києві, на Льодовому стадіоні. Це закрита локація, не для всіх, здається там раніше не знімалися кліпи, лише дорогі комерційні проекти. Але керівництво Льодового, почувши пісню та ідею відео, дізнавшись для чого і ким вона робиться – надало дозвіл на зйомку і всебічну підтримку. В кадрі також бойовий автомобіль медичного підрозділу Маестро 130 бТРО, який використовувався на бойових завданнях Антитілами. Головні герої кліпу зовсім не актори. А справжні воїни 45 окремої артилерійської бригади. Якогось особливого кастингу не було. До останнього моменту, допоки знімальна група не прибула на позиції, ніхто не знав, хто саме буде на них. Це реальний підрозділ, який виконував бойове завдання, знаходячись на бойовому чергуванні. Сергій Вусик з командою прибувши на позиції вперше в житті побачилися з хлопцями, познайомилися і одразу приступили до зйомок. Без прикрас, без гриму, все так, як воно є насправді, – мазут, порох, мороз, обвітрені обличчя і лють”, – розповів лідер гурту Тарас Тополя.