Відео з’явилося на Youtube-каналі гурту.

Драйвовий трек, у якому музиканти поєднали синтезатор, електро та метал 80-х, гурт називає звуковою вакциною проти лиха та депресії, спричиненої всесвітньою пандемією.

Творець гурту та його єдиний постійний учасник Пітер Тегтгрен розповів, що вирішив написати пісню про важкий період локдауну минулого року. Музикант також розповів, як свою історію адаптації до нового способу життя.

“Раптом усім нам довелося розібратися зі своїм внутрішнім “я” у своєму відокремленому новому житті, тож це пісня для розваги для людей”, – додав музикант.

Наразі трек Party In My Head доступний для прослуховування на усіх музичних платформах.