71-річна акторка Меріл Стріп зізналася, що почувалася пригніченою та нещасною, граючи роль жорсткої й прискіпливої Міранди Прістлі у стрічці "Диявол носить Prada".

Про це пише Entertainment Weekly.

У фільмі Стріп грала роль безжалісної редакторки Міранди Прістлі. Однак через цю роль акторка впала у депресію, оскільки її характер кардинально відрізняється від характеру героїні.

Стріп зізналася, що хотіла краще зрозуміти свою героїню, тому використала відомий акторський прийом – вона не виходила з образу Міранди Прістлі поза знімальним майданчиком.

“Це було жахливо! Я була нещасною. Усі інші базікали й жартували, проводили час разом, а я сиділа у своєму трейлері. Я говорила собі: “Так, це ціна, яку ти платиш за те, щоб бути босом!” – розповіла актриса.

Стріп зізналася, що це був останній раз, коли вона використовувала цей метод, щоб зануритися в роль.

Водночас акторка Енн Гетевей зізналася, що побоювалася Меріл Стріп під час знімання стрічки, але цінувала її вміння турбуватися про колег.

“Я знаю, вона робила це для ролі, і я цінувала це. До того ж я завжди відчувала її турботу”, – зізналася Енн.