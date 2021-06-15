Про це пише Entertainment Weekly.
У фільмі Стріп грала роль безжалісної редакторки Міранди Прістлі. Однак через цю роль акторка впала у депресію, оскільки її характер кардинально відрізняється від характеру героїні.
Стріп зізналася, що хотіла краще зрозуміти свою героїню, тому використала відомий акторський прийом – вона не виходила з образу Міранди Прістлі поза знімальним майданчиком.
“Це було жахливо! Я була нещасною. Усі інші базікали й жартували, проводили час разом, а я сиділа у своєму трейлері. Я говорила собі: “Так, це ціна, яку ти платиш за те, щоб бути босом!” – розповіла актриса.
Стріп зізналася, що це був останній раз, коли вона використовувала цей метод, щоб зануритися в роль.
Водночас акторка Енн Гетевей зізналася, що побоювалася Меріл Стріп під час знімання стрічки, але цінувала її вміння турбуватися про колег.
“Я знаю, вона робила це для ролі, і я цінувала це. До того ж я завжди відчувала її турботу”, – зізналася Енн.
- Раніше відома голлівудська акторка Шерон Стоун заявила, що режисер обманом змусив її зняти спідню білизну для еротичної сцени в “Основному інстинкті”.