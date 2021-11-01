Багато голлівудських знаменитостей напередодні Гелловіну влаштовують гучні вечірки й діляться з фоловерами у соцмережах яскравими образами.

#Букви зібрали найоригінальніші образи зірок.

Попзірка Ліззо цьогоріч приміряла кілька костюмів до Гелловіну. Одним з них став образ майстра Йоди із “Зоряних воєн”, а інший – лялька з серіалу “Гра у кальмара”. За сюжетом, цей персонаж вбиває всіх, хто рухається.

До речі, лялька з “Гри у кальмара” стала доволі популярною серед знаменитостей. Її образ приміряла й порноакторка Саша Грей. Крім того, зірка приміряла ще один аутфіт.

Репер Lil Nas X цьогоріч на Гелловін перетворився на Лорда Волдеморта.

Зірка комедії The Princess Switch Ванесса Хадженс напередодні Гелловіну опублікувала тематичне відео. Цьогоріч Ванесса вирішила відмовитися від реалістичних гелловінських костюмів, але вміло доповнила свій образ мейкапом й манікюром з оригінальним дизайном.

Також акторка поділилася зворушливою світлиною з коханим, на якій обидвоє позують у костюмах майстра Йоди.

Співачка Холзі показала фоловерам, як створює гелловінський мейкап.

Модель Гайді Клум, яку називають королевою Гелловіну, цього року традиційно зняла мініфільм жахів та одягнула костюм кішки.

Кріс Дженнер цього року приміряла два образи – Джека Скеллінгтона із мультфільму “Жах перед Різдвом” Тіма Бертона та Круелли з однойменного фільму з Еммою Стоун.

Модель Кендал Дженнер також показала фоловерам два гелловінські образи: відверту інтерпретацію вбрання з мультфільму Тіма Бертона “Труп нареченої” та образ головної героїні фільму Тіма Бертона “Марс атакує”.

Кайлі Дженнер приміряла образ кішки, а її донька Стормі – русалки.

Модель Гейлі Бібер напередодні Гелловіну приміряла культові образи королеви попсцени Брітні Спірс.

Актор Орландо Блум та співачка Кеті Перрі цьогоріч на Гелловін приміряли образи лікаря та шприца для ін’єкцій, закликаючи фоловерів вакцинуватися проти коронавірусу.

Ексфутболіст Девід Бекхем напередодні Гелловіну опублікував світлину з реалістичним гримом.

Співачка Біллі Айліш привітала фоловерів з Гелловіном світлиною в оточенні монстрів.