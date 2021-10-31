У Голлівуді Гайді Клум називають “королевою Гелловіну” – настільки детально та старанно вона підбирає усі свої образи та дивує фанатів і не лише. Кожного року новий гелловінський вихід Клум перетворюється на об’єкт обговорення протягом Дня Усіх Святих і після нього.
Цьогоріч акторка похвалилася новим моторошним образом – зомбі-жінки.
Для прихильників акторка навіть створила відеопідбірку зі своєю горрор-фотосесією та зверненням.
Також модель зробила фото, де лежить на двох могильних плитах: судячи з імен, на своїй і свого чоловіка Тома Кауліца (колишнього гітариста гурту Tokio Hotel).
#Букви зібрали для вас найяскравіші гелловінські образи моделі за останні роки.
У 2019 році зірка hпийшла на святкову вечірку жертвою невдалого експерименту інопланетян.
У 2018 році Гайді Клум святкувала Гелловін в образі принцеси Фіони, дружини Шрека з однойменного мультфільму “Шрек”.
У 2017 модель повторила образ Майкла Джексона у кліпі “Thriller”.
На Гелловін 2016 року Клум з’явилася у супроводі своїх клонів.
У 2015 році Клум приміряла розкішний образ Джессіки Реббіт, вигаданої персонажки роману “Хто цензурував кролика Роджера?” та його екранізація “Хто підставив кролика Роджера”.
У 2014 році Гайді Клум перевірила, якою вона буде у 2064 – для створення образу модель працювала з командою візажистів, щоб створити зморшки та пігментні плями і щоб допомогти їй увійти у роль.
- Нагадаємо, 48-річна модель Гайді Клум розповіла про успіхи в модельній кар’єрі її дочки Лені. На її думку, дівчинка — копія матері.
- Наприкінці липня 17-річна модель Лені Клум з’явилася на червоній доріжці в Італії з мамою Гайді.
- Раніше Ван Дешунь став відомим на весь світ, коли з’явився на Пекінському тижні моди у 2015 році. Актора та модель, що здобув славу у поважному віці, прозвали “найгарячішим дідусем Китаю” – чоловікові понад 80 років.