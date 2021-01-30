Відомий італійський дім моди Prada презентував унікальний жовтий джемпер, який дуже подібний на дірявий швейцарський сир.

Джемпер з’явився на сайті Prada.

В описі до товару йдеться про те, що джемпер “виконаний дорогоцінним ажурним мотивом з розміщеними отворами”. Він створить витончений силует. На горловині розміщено логотип Intarsia, а позаду розташована застібка-блискавка.

Джемпер є частиною колекції Spring – Summer/2021 люксового бренду.

Однак найбільш несподіваним виявився не дизайн цього джемпера, а його ціна. Придбати такий незвичайний джемпер можна за 905 фунтів стерлінгів (близько 35 тисяч гривень).

У Мережі вже охрестили цей джемпер швейцарським сиром з дірками.

“Тільки дурні платитимуть за це”,

“Це просто смішно”,

“Виглядає як швейцарський сир”,

– пишуть користувачі соцмереж.