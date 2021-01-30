Джемпер з’явився на сайті Prada.
В описі до товару йдеться про те, що джемпер “виконаний дорогоцінним ажурним мотивом з розміщеними отворами”. Він створить витончений силует. На горловині розміщено логотип Intarsia, а позаду розташована застібка-блискавка.
Джемпер є частиною колекції Spring – Summer/2021 люксового бренду.
Однак найбільш несподіваним виявився не дизайн цього джемпера, а його ціна. Придбати такий незвичайний джемпер можна за 905 фунтів стерлінгів (близько 35 тисяч гривень).
У Мережі вже охрестили цей джемпер швейцарським сиром з дірками.
- “Тільки дурні платитимуть за це”,
- “Це просто смішно”,
- “Виглядає як швейцарський сир”,
– пишуть користувачі соцмереж.
- У мережі висміяли подерті колготки від італійського будинку моди Gucci, які продаються за майже 5,5 тисяч гривень (190 доларів). Зазначається, що якимось чином люксовому бренду вдалося розпродати всі колготки.