Японські дослідники розробили експериментальну методику вирощування зубів. Наразі цю технологію тестують на лабораторних тваринах.

Про це свідчать дані дослідження, опубліковані у науковому журналі Science Advances.

Зазначається, що науковці розробили методику лікування моноклональними антитілами. Ці антитіла змушують організм відрощувати нові зуби.

У рамках дослідження вдалося зафіксувати, що блокування гена під назвою USAG-1 спричиняє збільшення активності кісткового морфогенетичного білка. Ці молекули регулюють ріст різних органів і тканин, зокрема й зубів.

Однак ця технологія має кілька нюансів. Річ у тім, що морфогенетичний білок контролює розвиток величезної кількості органів людини. Втручання в його роботу може викликати безліч серйозних побічних ефектів.

Під час експериментів команда перевірила ряд різних моноклональних антитіл, які змінюють здатність USAG-1 взаємодіяти з кістковим морфогенетичним білком. На щастя, дослідники знайшли конкретне антитіло, яке не приводило до побічних ефектів.

Після цього методику перевірили на тваринах. Таким способом команда змогла стимулювати ріст зубів у лабораторних мишей. Наступні експерименти на тхорах дали успішні результати.

Цікаво, що зуби тхорів більш схожі на людські. Тож успіх дослідження на цих тваринах дає надію на те, що результати експериментів з людьми також себе виправдають.

“Наш наступний план – перевірити антитіла на інших тваринах, таких як свині та собаки”, – повідомили автори дослідження.

Наразі науковці не беруться прогнозувати, коли почнуть перевіряти свій метод на людях. Однак вони сподіваються, що їхнє відкриття одного разу допоможе всьому людству.