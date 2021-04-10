Королева Єлизавета II і принц Філіп були в шлюбі 73 роки. Вперше вони перетнулися, коли принцесі Єлизаветі було 13 років, а Філіп був 18-річним кадетом.

BBC News розповідає історію їхнього кохання.

Єлизавета і Філіп – родичі. У них загальна прапрабабуся – королева Вікторія.

Принц Філіп народився в 1921 році на острові Корфу. Він був єдиним сином грецького принца Андрія і принцеси Аліси Баттенбергскої. Філіп був племінником тодішнього грецького короля Костянтина I.

Перша спільна фотографія принцеси Єлизавети і Філіпа була зроблена у 1939 році в Дартмутському військово-морському коледжі.

Те, що почалося як підліткова закоханість, з роками переросло в дружбу з обміном листами і випадковими зустрічами в роки війни. Поки він служив в Королівському флоті, юна принцеса зберігала його фотографію у своїй кімнаті.

“Він повинен був бути дуже незалежним, ініціативним і емоційно сильним. Вона виросла в основному в стінах палацу, далеко від реального світу. Характер у неї був стриманий, сором’язливий і замислений. Вони доповнювали один одного. Їх онук принц Вільям пізніше прокоментував їх відносини, сказавши: “Він змушує її сміятися. Деякі речі, які він говорить і робить, і його погляди на життя, явно відрізняється від її, тому разом вони відмінна пара “, – пише BBC News.

У 1947 році після 21-го дня народження Єлизавети публічно оголосили про заручини принцеси Єлизавети і Філіпа.

Варто зазначити, що Філіпу довелося відмовитися від усіх своїх минулих титулів, прийняти британське підданство і змінити конфесію – з православного християнства він перейшов в англіканство.

Принц Філіп зробив платинове обручку з використанням діамантів з діадеми його матері, принцеси Греції Аліси.

Незадовго до весілля принц Філіп написав королеві-матері, що “закохався повністю і беззастережно”.

Пара одружилася на очах 2000 гостей у Вестмінстерському абатстві. Їх весілля Уїнстон Черчілль назвав “спалахом кольору на важкому шляху, по якому ми йдемо”.

Через рік у них народився старший син Чарльз, а потім дочка Анна. Принц Філіп швидко просувався по службових сходах у флоті, і молода сім’я жила на Мальті, поки Філіп служив на HMS Checkers.

6 лютого 1952 помирає батько Єлизавети, король Георг VI. Єлизаветі було всього 25 років, а принцу Філіпу – 30. Вони завжди знали, що принцесі судилося стати королевою, але думали, що ще кілька років поживуть своїм власним життям.

Для герцога вступ на престол Єлизавети означало відмову від будь-яких амбіцій, які у нього могли бути в Королівському флоті.

Для принцеси Єлизавети нова роль тепер повинна була бути на першому місці.

Герцог дозволив королеві виконувати роль голови держави, в той час як він взяв на себе роль голови сім’ї. Для зовнішнього світу королева була головною, а в колі сім’ї ролі мінялися місцями. Принц Філіп відповідав за барбекю, а вона мила посуд – про це свідчать кадри з документального фільму 1960-х років про королівську сім’ю.

Принц Філіп був поруч у важливі моменти – державні візити, відкриття парламенту, пам’ятні заходи, ювілеї та служби. На публіці вони могли посміхнутися один одному, переглянутися.

Як одного разу сказав сам герцог: “Секрет щасливого шлюбу – мати різні інтереси”.

Як відомо, королева любить собак і коней. А Пилип був завзятим спортсменом.

У 2017 році принц Філіп відійшов від публічного життя. Після цього королеву часто можна було бачити одну або в супроводі іншого члена сім’ї.

Аж до березня 2020 року герцога найчастіше можна було знайти на Лісовій фермі в маєток Сандрінгем в Норфолку.

Коли вибухнула пандемія COVID-19 пара вирішила залишитися в Віндзорському замку. Вони проводили разом більше часу.

“Понад 70 років вони були єдиною константою в життях один одного, і королева глибоко і глибоко переживе втрату принца Філіпа”, – зазначає BBC News.