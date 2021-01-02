Про це повідомляє видання Daily Express.

Так, 31 грудня 2020 року Меган Маркл і принц Гаррі вирішили розповісти широкому загалу про запуск власного сайту – Archewell.com. У вітальному листі королівський нащадок принц Гаррі назвав себе “сином своєї матері” – принцеси Діани, яка трагічно загинула в автокатастрофі. При цьому він не сказав жодного слова про свого батька — принца Чарльза, сина Єлизавети.

Сайт та однойменний благодійний фонд створили під приводом спроби “побудувати кращий світ”, однак нездатність коректно згадати в тексті важливих членів сім’ї викликала шквал негативу з боку громадськості та королеви.

Єлизавета розчарована, адже принц Уельський Чарльз також активно займається благодійністю, і його фонд допомоги уразливому молодому поколінню був заснований значно раніше, ніж благодійні ініціативи принцеси Діани.

Королева серйозно задумалася про те, щоб позбавити Меган та Гаррі титулів герцогів Сассекських.