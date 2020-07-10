Американський рок-вокаліст, один із зачинателів і гуру альтернативного року Іггі Поп випустив кліп на пісню "The Passenger" через 43 роки після прем'єри треку.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі вокаліста.

Режисером кліпу виступив Симон Тейлор.

“Отже, у “The Passenger” нарешті є офіційне відео. Дякую Симону Тейлору за його талант і дякую Естер Фрідман і Полу Макалпін за те, що вони поділилися зображеннями часів “The Passenger”, – написав Іггі у своєму Instagram-акаунті.

Кліп містить архівні фото музиканта, змонтовані з чорно-білим відео нічної дороги. Слова пісні з’являються поверх зображень.

Трек “The Passenger” вперше з’явився як бі-сайд на платівці з синглом “Success” 1977 року. Того ж року трек увійшов до другого сольного альбому музиканта “Lust for Life”.