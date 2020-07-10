Ролик опубліковано на YouTube-каналі вокаліста.

Режисером кліпу виступив Симон Тейлор.

“Отже, у “The Passenger” нарешті є офіційне відео. Дякую Симону Тейлору за його талант і дякую Естер Фрідман і Полу Макалпін за те, що вони поділилися зображеннями часів “The Passenger”,  – написав Іггі у своєму Instagram-акаунті.

Кліп містить архівні  фото музиканта,  змонтовані з чорно-білим відео нічної дороги. Слова пісні з’являються поверх зображень.

Трек “The Passenger” вперше з’явився як бі-сайд на платівці з синглом “Success” 1977 року. Того ж року трек увійшов до другого  сольного  альбому  музиканта “Lust for Life”.

  • Американський рок-музикант Іггі Поп отримає премію Grammy у 2020 році за значний внесок в індустрію звукозапису.