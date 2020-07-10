Ролик опубліковано на YouTube-каналі вокаліста.
Режисером кліпу виступив Симон Тейлор.
“Отже, у “The Passenger” нарешті є офіційне відео. Дякую Симону Тейлору за його талант і дякую Естер Фрідман і Полу Макалпін за те, що вони поділилися зображеннями часів “The Passenger”, – написав Іггі у своєму Instagram-акаунті.
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So “The Passenger” finally has an official video. Thank you @simontayl0r for your talent and thank you #EstherFriedman and @paulmcalpinerr for sharing images from the times of The Passenger. @jasonfeinberg – it’s been worth it! @umusicuk @umusicau @universalmusicgroup @universalmusicgermany @universalmusicfrance
Кліп містить архівні фото музиканта, змонтовані з чорно-білим відео нічної дороги. Слова пісні з’являються поверх зображень.
Трек “The Passenger” вперше з’явився як бі-сайд на платівці з синглом “Success” 1977 року. Того ж року трек увійшов до другого сольного альбому музиканта “Lust for Life”.
- Американський рок-музикант Іггі Поп отримає премію Grammy у 2020 році за значний внесок в індустрію звукозапису.