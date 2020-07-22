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Транснаціональна корпорація IKEA, відома в першу чергу як виробник і продавець збірних меблів і аксесуарів для дому, зайнялася виробництвом одягу.

Перша капсульна колекція отримала назву EFTERTRÄDA, що в перекладі зі шведського означає “успішний, процвітаючий”.

Як зазначили в компанії, колекція була розроблена шведської IKEA в співробітництві з IKEA Japan. На її створення авторів надихнули жителі Токіо.

У капсулу увійшли футболка, толстовка і сумка, а також парасолька, набір рушників і пляшки для води. Більшість предметів в асортименті білого кольору з фірмовим синьо-жовтим логотипом компанії. Також був активно використаний принт у вигляді штрих-коду і напис “Дизайн і якість IKEA Швеції”.

Ці товари будуть доступні в магазині IKEA, розташованому у відомому районі Токіо Харадзюку (Harajuku), а також в онлайн-магазині. Старт продажів — 31 липня.