Мільярдер Ілон Маск поспілкувався з підписниками в Twitter і розповів про свої улюблені відеоігри.

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Напередодні користувачі Мережі розпитали Ілона Маска про його улюблені відеоігри. Мільярдер розповів, що грає переважного на комп’ютері та часто пропускає новинки, які доступні тільки для консолей.

Will do. I play PC, so missed some of console exclusives. — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2020

Маск перерахував свої улюблені ігри, доступні для ПК. До переліку потрапили 7 ігор, випущені у 2000-2013. Здебільшого це похмурі антиутопії в жанрах шутера та action RPG.

Deus Ex / Half-Life 2 / Bioshock / Mass Effect 2 / Fallout 3 & New Vegas / Saints Row IV — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2020

Deus Ex — комп’ютерна рольова гра з видом від першої особи й елементами жанрів шутер і стелс, в стилістиці кіберпанку. Вона була розроблена американською студією Ion Storm і видана англійською компанією Eidos Interactive 22 липня 2000.

Half-Life 2 — науково-фантастичний шутер від першої особи, продовження відеоігри Half-Life від Valve Corporation. Гра вийшла 16 листопада 2004 року.

Bioshock — комп’ютерна гра в жанрі шутера від першої особи з рольовими елементами, розроблена 2K Boston/2K Australia. Гра була одночасно видана для Windows і Xbox 360 21 серпня 2007 року.

Mass Effect 2 — відеогра в жанрі action RPG, розроблена канадською компанією BioWare і випущена американським видавництвом Electronic Arts в січні 2010 року для платформ Xbox 360, PlayStation 3 і PC. Друга частина трилогії Mass Effect.

Fallout 3 та Fallout New Vegas — відеоігри в жанрі action RPG з відкритим світом, видані компанією Bethesda Softworks. Fallout New Vegas вийшла в жовтні 2010 року, Fallout 3 — у 2008.

Saints Row IV — пригодницька гра 2013 року, розроблена Volition і опублікована Deep Silver. Це четверта частина в серії “Saints Row”.