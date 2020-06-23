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Напередодні користувачі Мережі розпитали Ілона Маска про його улюблені відеоігри. Мільярдер розповів, що грає переважного на комп’ютері та часто пропускає новинки, які доступні тільки для консолей.

Маск перерахував свої улюблені ігри, доступні для ПК. До переліку потрапили 7 ігор, випущені у 2000-2013. Здебільшого це похмурі антиутопії в жанрах шутера та action RPG.

Deus Ex — комп’ютерна рольова гра з видом від першої особи й елементами жанрів шутер і стелс, в стилістиці кіберпанку. Вона була розроблена американською студією Ion Storm і видана англійською компанією Eidos Interactive 22 липня 2000.

Half-Life 2 — науково-фантастичний шутер від першої особи, продовження відеоігри Half-Life від Valve Corporation. Гра вийшла 16 листопада 2004 року.

Bioshock — комп’ютерна гра в жанрі шутера від першої особи з рольовими елементами, розроблена 2K Boston/2K Australia. Гра була одночасно видана для Windows і Xbox 360 21 серпня 2007 року.

Mass Effect 2 — відеогра в жанрі action RPG, розроблена канадською компанією BioWare і випущена американським видавництвом Electronic Arts в січні 2010 року для платформ Xbox 360, PlayStation 3 і PC. Друга частина трилогії Mass Effect.

Fallout 3 та Fallout New Vegas — відеоігри в жанрі action RPG з відкритим світом, видані компанією Bethesda Softworks. Fallout New Vegas вийшла в жовтні 2010 року, Fallout 3 — у 2008.

Saints Row IV — пригодницька гра 2013 року, розроблена Volition і опублікована Deep Silver. Це четверта частина в серії “Saints Row”.