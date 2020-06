Про це повідомляють #Букви.

Напередодні користувачі Мережі розпитали Ілона Маска про його улюблені відеоігри. Мільярдер розповів, що грає переважного на комп’ютері та часто пропускає новинки, які доступні тільки для консолей.

Will do. I play PC, so missed some of console exclusives.

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2020