Instagram спочатку заблокував, а потім видалив пост Мадонни про теорію змови, пов'язану з COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

Мадонна запостила в Instagram відео з заявами про те, що вакцина від COVID-19 “була давно знайдена і була доступною протягом кількох місяців”. Співачка написала: “Вони дозволять страху контролювати людей, багаті стануть багатшими, а бідні – біднішими”.

На відео також присутня доктор Стелла Іммануель, яка стверджує, що вилікувала гідроксихлорохіном 350 пацієнтів з коронавірусів.

Instagram спочатку заблюрив відео і позначив його плашкою: “Хибна інформація”.

Через кілька годин пост був видалений розробниками соцмережі з формулюванням “За неправдиві заяви про методи лікування і профілактики COVID-19”. Про це повідомив офіційний представник Instagram Раки Вейн.

“Люди, які відреагували, прокоментували або поділилися цим відео, побачать повідомлення, де вказана достовірна інформація про вірус”, – сказав Вейн.