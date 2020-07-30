Про це повідомляє The Guardian.
Мадонна запостила в Instagram відео з заявами про те, що вакцина від COVID-19 “була давно знайдена і була доступною протягом кількох місяців”. Співачка написала: “Вони дозволять страху контролювати людей, багаті стануть багатшими, а бідні – біднішими”.
На відео також присутня доктор Стелла Іммануель, яка стверджує, що вилікувала гідроксихлорохіном 350 пацієнтів з коронавірусів.
Instagram спочатку заблюрив відео і позначив його плашкою: “Хибна інформація”.
Через кілька годин пост був видалений розробниками соцмережі з формулюванням “За неправдиві заяви про методи лікування і профілактики COVID-19”. Про це повідомив офіційний представник Instagram Раки Вейн.
“Люди, які відреагували, прокоментували або поділилися цим відео, побачать повідомлення, де вказана достовірна інформація про вірус”, – сказав Вейн.
- Раніше Мадонна заявляла, що перехворіла COVID-19 під час свого концертного турне світом.