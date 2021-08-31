Американський актор Ітан Хоук під час зйомок фільму "Товариство мертвих поетів" думав, що його вже покійний колега Робін Вільямс відчуває до нього ненависть.

Про це він розповів на 55-му міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах, повідомляє видання Just Jared.

Ітан також зізнався, що Робін дратував його на знімальному майданчику.

“Я думав, що Робін мене ненавидить. У нього була звичка жартувати на знімальному майданчику. У 18 років мене це неймовірно дратувало. Він не збирався зупинятися, а я не збирався сміятися над усім, що він робить”, – сказав він.

“У фільмі була сцена, коли він змушував мене спонтанно складати вірш перед класом. В кінці він пожартував, сказавши, що я виглядаю лякаюче. Я подумав, що це жарт. Але, стаючи старше, розумію, що є щось страшне в щирості молодих людей, в їх активності. Це лякає – бути тим, ким тебе вважають”, – додав Хоук.

Однак пізніше Робін допоміг знайти Ітану агента.

“Він (агент, – ред.) подзвонив і сказав: “Робін Вільямс каже, що у тебе все буде добре , – згадав Хоук.